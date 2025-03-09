Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Termometreler İstanbul'da hafta için 21 dereceleri, Ankara, İzmir ve Antalya'da da 24 dereceleri gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.
Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırıyor. Sıcak havanın önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklıkları 15 derecelerde 21 dereceler yükselmesi beklenirken, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava sıcaklıkları 23-24 derecelere yükselecek.
13 Mart Perşembe günü batı bölgelerde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak.