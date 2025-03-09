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Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Termometreler İstanbul'da hafta için 21 dereceleri, Ankara, İzmir ve Antalya'da da 24 dereceleri gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu - 1

Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırıyor. Sıcak havanın önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 15 derecelerde 21 dereceler yükselmesi beklenirken, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava sıcaklıkları 23-24 derecelere yükselecek.

13 Mart Perşembe günü batı bölgelerde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu - 3

10 MART PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

10 Mart Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 15 derecelerde, gece 5 dereceye kadar düşecek. Ankara 21, İzmir 20, Antalya 20 derece.

Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu - 4

11 MART SALI HAVA NASIL OLACAK?

11 Mart Salı günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 19 derecelerde, gece 6 dereceye kadar düşecek. Ankara 22, İzmir 20, Antalya 20 derece.

Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu - 5

12 MART ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

12 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 20 derecelerde, gece 12 dereceye kadar düşecek. Ankara 23, İzmir 23, Antalya 22 derece.

Sıcaklıklar artıyor, bir hafta bahar havası! Gün gün hava durumu - 6

13 MART PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

13 Mart Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 21 derecelerde, gece 12 dereceye kadar düşecek. Ankara 24, İzmir 23, Antalya 23 derece.

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