Sıcaklıklar artıyor, çöl tozlarına dikkat!
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarında artış görülecek. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Cezayir tarafından esen rüzgarlar ülkeye yeniden çöl tozu getirdi, sıcaklık da 2-3 derece arttı. Beş büyük kentte de çöl tozlarının da etkisiyle hava biraz puslu ve parçalı bulutlu, İstanbul 25, Ankara 24, İzmir ve Antalya 27, Bursa 26 derece. İstanbul'da poyraz orta hıza sahip, Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Haftanın ilk gününde de koşullar değişmeyecek.