Sıcaklıklar artıyor, çöl tozlarına dikkat!

Cezayir tarafından esen rüzgarlar ülkeye yeniden çöl tozu getirdi, sıcaklık da 2-3 derece arttı. Beş büyük kentte de çöl tozlarının da etkisiyle hava biraz puslu ve parçalı bulutlu, İstanbul 25, Ankara 24, İzmir ve Antalya 27, Bursa 26 derece. İstanbul'da poyraz orta hıza sahip, Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Haftanın ilk gününde de koşullar değişmeyecek.