Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül cuma günü tahmininde Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul bugün hava durumu; parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası cuma gününden itibaren batı kesimlerde etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının da Batı bölgelerinde Cumartesi ve Pazar günleri mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.
Cumartesi günü Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak yağış bekleniyor.
Pazar günü tüm yurtta sıcak havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları İstanbul ve Ankara'da 24 İzmir'de ise 28 dereceleri görecek.
Perşembe ve cuma günü İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı hava haftasonunda etkisini kaybedecek yerini sıcak hava dalgasına bırakacak. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması bekleniyor.