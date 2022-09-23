Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak)

Havaların serin olduğu şu günlerde hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre sıcaklıklarda artış bekleniyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?İşte 23-27 Eylül 2022 Meteoroloji hava durumu raporu...

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 1

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül cuma günü tahmininde Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yaptı.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 2

BUGÜN (23 EYLÜL CUMA GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 3

HAVA SICAKLIKLARI BUGÜN NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının; yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul bugün hava durumu; parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 5

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası cuma gününden itibaren batı kesimlerde etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının da Batı bölgelerinde Cumartesi ve Pazar günleri mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 6

Cumartesi günü Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü tüm yurtta sıcak havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları İstanbul ve Ankara'da 24 İzmir'de ise 28 dereceleri görecek.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 7

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Perşembe ve cuma günü İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı hava haftasonunda etkisini kaybedecek yerini sıcak hava dalgasına bırakacak. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması bekleniyor.

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 8

24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 9

25 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 10

26 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak) - 11

27 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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