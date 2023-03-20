Sıcaklıklar Batı'da artıyor Doğu'da azalıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.