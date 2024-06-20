Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?)

Ülke genelinde sıcaklıklar haziran değerlerinin üzerinde devam ediyor. Marmara bölgesinde sıcaklıkların 2-3 derece daha artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

İstanbul güneşli 32 derece, poyraz sert ve bağıl nem ile hava daha da bunaltıcı oluyor. Ankara açık 34, Bursa 35 derece. İzmir gölgede 38 derece, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlıyor. Antalya'da da yüksek bağıl nem 32 derece olan sıcaklığı 40 derece hissettiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Marmara'da sıcaklık 2-3 derece daha artıyor, bölgede bağıl nem geçtiğimiz günlerden daha yüksek olacak. Sert esen poyraz ise serinlik vermeye devam ediyor.  Edirne 38, Çanakkale 34, Kocaeli 32 derece.

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İç Anadolu'da Eskişehir 33, Kayseri ve Konya 35, Niğde 36 derece. Rüzgarlar bu bölgede de sert esmeye başlıyor ancak sıcaklık da biraz daha artacağından sıcak çarpması tehlikesi var.

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Ege'de sıcaklık çok yüksek gölgede Manisa 40, Muğla 38, Denizli 42, Aydın 44, Bodrum 37 derece.  Rüzgarlar bölgenin kuzeyine serinlik vermeye devam ediyor. Denizli'de yerel kısa süreli yağmur geçişleri de görülebilecek.

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Akdeniz'de bağıl nem yine çok yüksek, sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. Adana ve Isparta 38, Kahramanmaraş 42 derece. Mersin'de hissedilen sıcaklık 39 derece.

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Karadeniz'de Trabzon, Artvin arasında iç kesimlerde kısa süre yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise sıcak günler devam ediyor. Sahillerde 30 derece olan sıcaklık nemli hava nedeniyle daha yüksek hissedilecek.

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde aniden gelen yaz sağanakaları görülebilecek. Erzurum 30, Malatya açık 40 derece. Güneydoğu'da sıcaklık daha da artıyor, Diyarbakır 43, Gazintep 41, Şanlıurfa 44 derece.

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

20 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

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Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

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Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

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Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

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