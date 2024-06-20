Sıcaklıklar daha da artacak! (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul güneşli 32 derece, poyraz sert ve bağıl nem ile hava daha da bunaltıcı oluyor. Ankara açık 34, Bursa 35 derece. İzmir gölgede 38 derece, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlıyor. Antalya'da da yüksek bağıl nem 32 derece olan sıcaklığı 40 derece hissettiriyor.