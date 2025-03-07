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Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek

Ülke genelinde güneşli günler sürüyor. Mart ayına göre yüksek seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki hafta daha da artacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek - 1

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Hava sıcaklıkları mart ayı ortalamalarının üstünde seyrediyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı hafta sonu 14-15 derecelerde görülürken salı gününden itibaren 19-20 derecelere çıkması bekleniyor.

Ankara'da hava sıcaklığı 5 gün boyunca 19-21 dereceler arasında seyredecek. Geceleri ise sıcaklıklar sıfır derece yakın olacak.

İzmir'de ise hava sıcaklığı 19-21 dereceler arasında görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek - 3

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde rüzgar biraz sert estiğinden gölgede hava serin, sıcaklıklar 17-20 derece aralığında, ancak gece hava soğuk.

İç Anadolu bölgesi açık, sıcaklık salı gününe kadar her gün birkaç derece daha artacak. Eskişehir 19, Konya 16, Kayseri 15, Sivas 13 derece. Gece ise sıcaklık sıfır dereceye yakın olacak.

Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek - 4

Ege Bölgesi güneşli, rüzgar sahillerde karayel yönünüden sert esiyor. Manisa 22, Muğla 20, Afyonkarhisar 16, Bodrum 22 derece.

Akdeniz Bölgesi'nde bahar havası var, Adana 26, Hatay 21, Mersin 24, Kahramanmaraş 20, Isparta 19 derece. Geceler ise soğuk geçiyor, sıcaklık Adana'da 8 dereceye iniyor.

Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek - 5

Karadeniz Bölgesi güneşli, Zonguldak, Bartın kesiminde poyraz sert, Bolu 19, Samsun 15, Zonguldak ve Trabzon 13 derece. Sıcaklık gece Kastamonu'da 1 dereceye düşecek.

Doğu Anadolu Bölgesi geneli güneşli, Erzurum 6, Malatya 18 derece. Hakkari, Şırnak, Mardin'de ise yağış var. Güneydoğu'ya Suriye'den çöl tozu geliyor, Gaziantep 22, Diyarbakır 18 derece.

Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek - 6
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