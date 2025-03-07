Sıcaklıklar daha da artacak! İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösterecek
Ülke genelinde güneşli günler sürüyor. Mart ayına göre yüksek seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki hafta daha da artacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Hava sıcaklıkları mart ayı ortalamalarının üstünde seyrediyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı hafta sonu 14-15 derecelerde görülürken salı gününden itibaren 19-20 derecelere çıkması bekleniyor.
Ankara'da hava sıcaklığı 5 gün boyunca 19-21 dereceler arasında seyredecek. Geceleri ise sıcaklıklar sıfır derece yakın olacak.
İzmir'de ise hava sıcaklığı 19-21 dereceler arasında görülecek.