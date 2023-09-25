Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Yeni haftada hava nasıl olacak? Günlerdir süren sıcak hava bu hafta da devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugünden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanırken perşembeden itibaren Batı bölgelerde başlayan yağışlar yurt genelinde etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde 3-4 derece düşmesi bekleniyor.