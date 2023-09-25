Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Yeni haftada hava nasıl olacak? Günlerdir süren sıcak hava bu hafta da devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugünden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanırken perşembeden itibaren Batı bölgelerde başlayan yağışlar yurt genelinde etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde 3-4 derece düşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da poyraz yeni haftada da yeniden kuvvetli esecek. Sıcaklık öğle 29, gece 19 derece. Ankara'da hava güneşli öğle 31, gece 14 derece. İzmir'de öğle saatlerinde yaz havası var, 32 derece. Bursa güneşli 33, Antalya 37 derece

Marmara'da hava çoğunlukla açık, poyraz hafta başından itibaren daha kuvvetli ve öğle saatlerinde de serinlik verecek. Edirne 35, Balıkesir 34, Kocaeli 32 derece.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu'da da öğle sıcaklıklar hissedilir derecede arttı öğle Sivas ve Konya 30, Niğde 29 derece. Gece-gündüz sıcaklık farkı yine fazla, gece Sivas ve Kayseri 12, Eskişehir 13 derece.

Ege'de güneşin altında sıcaklık çok fazla 40 dereceyi aşıyor. Gölgede ise Denizli 36, Manisa 38, Afyon 30, Bodrum 35 derece. Bölgede geceler ise serin.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

Akdeniz öğle saatleri hala çok bunaltıcı. Gölgede Adana 35, Isparta 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık arttı, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

Karadenizin doğusunda bulutluluk fazla, Zonguldak, Rize boyunca sahillerde sıcaklık 25-26 derece. Artvin, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars tarafında gün içinde sağanak geçişleri bekleniyor. Erzurum 25, Malatya 33 derece.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

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Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

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