Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da poyraz yeni haftada da yeniden kuvvetli esecek. Sıcaklık öğle 29, gece 19 derece. Ankara'da hava güneşli öğle 31, gece 14 derece. İzmir'de öğle saatlerinde yaz havası var, 32 derece. Bursa güneşli 33, Antalya 37 derece

Marmara'da hava çoğunlukla açık, poyraz hafta başından itibaren daha kuvvetli ve öğle saatlerinde de serinlik verecek. Edirne 35, Balıkesir 34, Kocaeli 32 derece.