Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. MGM tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN (5 MAYIS CUMA) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. 

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İç ve Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

5 MAYIS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

6 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

7 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

8 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 12 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

9 MAYIS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER