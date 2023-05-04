Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar düşecek. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN (4 MAYIS PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. 

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya ve Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C

Az bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu

IĞDIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

4 MAYIS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

5 MAYIS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

6 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

7 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 22 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

8 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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