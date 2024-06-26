Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Türkiye'de hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşmesi bekleniyor. Güneyde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul, İzmir ve Bursa'da kuvvetli esen poyraz serinlik vermeye devam ediyor. MGM tarafından 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Ülkenin güneyinde sıcak hava devame decek, kuzey ve iç kesimlerde ise sıcaklık mevsim normallerine geriliyor.