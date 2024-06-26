Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye'de hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşmesi bekleniyor. Güneyde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul, İzmir ve Bursa'da kuvvetli esen poyraz serinlik vermeye devam ediyor. MGM tarafından 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkenin güneyinde sıcak hava devame decek, kuzey ve iç kesimlerde ise sıcaklık mevsim normallerine geriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

5 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Marmara'da poyraz önümüzdeki̇ 3 günde de kuvvetli̇ eserek seri̇nli̇k sağlamaya devam edecek. Bölgede yağışsız günler devam ediyor. Sıcaklıklar 2-3 derece düştü. Edirne 35, Çanakkale ve Balıkesir 31, Sakarya 30 derece.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu genelinde çarşamba sıcaklık salıya göre 3-6 derece daha az olacak, bölgede güneşli̇ günler sürerken sıcaklıklar hala ortalamanın üzerinde. Eski̇şehir ve Kayseri 31, Konya 32, Sivas 22 derece.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Ege'de sıcak hava sürüyor. Rüzgarlar bölgenin kuzeyi̇nde serinlik sağlarken, İç Ege'de sıcaklık yi̇ne Haziran ortalamasının çok üzerinde. Öğle saatlerinde güneşten korunulmalı. Gölgede Manisa 37, Muğla 41, Denizli 40, Uşak 42, Bodrum 40 derece.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeni̇z'de sahillerde nem çok yüksek olduğundan bunaltıcı hava sürüyor. İç kesimlerde hava ara ara bulutlanacak. Isparta 36, Kahramanmaraş 40 derece. Hatay ve Mersin'de hissedilen sıcaklık 37-39 Adana'da ise 43 dereceyi̇ bulacak.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeni̇z'de çarşamba Samsun'dan Artvin'e kadar sağanak yağmur var. Yağış Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli̇ olacağından su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Bolu ve Kastamonu 28, Samsun 26, Trabzon 25 derece.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı ve Hakkari'de yağış geçişleri olacak. Malatya-Ağrı arasında rüzgarlar kuzeyden kuvvetli esiyor. Erzurum bulutlu 25, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklar bir kademe azalsa da hala çok yüksek değerlerde. Diyarbakır 38, Şanlıurfa 40, Gaziantep 37 derece.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı, kuzey kesimler ile zamanla iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde syredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

26 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

27 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

28 HAZİRAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

29 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşüyor! 5 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

30 HAZİRAN PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

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