Sıcaklıklar mevsim normallerinin 11 derece üzerine çıkacak (Bölge bölge hava durumu)

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu