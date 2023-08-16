Sıcaklıklar mevsim normallerinin 11 derece üzerine çıkacak (Bölge bölge hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 16 Ağustos 2023 tarihinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara bölgesinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Türkiye'ye yeni giriş yapan sıcak hava dalgası, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artırıyor.