Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacak
25.01.2026 06:18
Son Güncelleme: 25.01.2026 06:27
NTV - Haber Merkezi
Bol kar yağışlı ve dondurucu soğuk hava yerini yalancı bahara bıraktı.Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak. Antalya'da ise sel tehlikesi devam ederken, yeni haftada batı illerine sağanak yağış gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam edecek.
Bugün kuzey, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM'nin sarı kod yayınlayarak uyardığı Antalya'da sel ve su baskını tehlikesi devam ediyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, geçtiğimiz hafta adeta donan Doğu ve Güneydoğu kentlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Yurdun iç ve Doğu kesimlerinde don ve buzlanma riski de sürüyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 6/14 derece.
- İstanbul 7/14 derece.
- Denizli 7/17 derece.
- İzmir 11/18 derece.
- Adana 4/16 derece.
- Ankara 3/10 derece.
- Samsun 7/15 derece.
- Erzurum -11/0 derece.
- Malatya -4/3 derece.
- Kars -15/-2 derece
- Diyarbakır -3/6 derece.
- Gaziantep -2/7 derece.