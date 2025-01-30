Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye'nin gelecek hafta yağışlı sistemin etkisinde kalacağını aktaran Çelik, gelecek hafta ortasında sıcaklıkların düşeceğini söyledi.

Çelik, yarın ve cuma günü sadece Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege'de yağış görüleceğini, diğer yerlerde ise yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hafta sonu da ülke genelinde yağışsız günler yaşanacağına dikkati çeken Çelik, "Pazar günü sadece Marmara'nın kuzey kıyılarında hafif şekilde yağış geçişi olabilir. Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak batı ve kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek." dedi.