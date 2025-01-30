Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde (Bugün hava nasıl olacak?)
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu yağışsız hava hakim olacak. Gelecek 3 gün boyunca İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklenmiyor, sisli ve puslu hava hakim olacak. Önümüzdeki hafta ise yağış geliyor, sıcaklık ise düşüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sıcaklıkların, hafta sonu dahil ülke genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirten Çelik, "Şu anda sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Hafta sonu dahil sıcaklıklarda değişim olmayacak." bilgisini paylaştı.