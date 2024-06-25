Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Yüksek sıcaklıklar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Sıcak çarpması tehlikesi üst seviyede. Beş büyük kentte bugün hava açık. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 31 derece. Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye kadar çıkacak. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Beş büyük kentte de hava açık, İstanbul ve Bursa'da kuvvetli̇ esen rüzgarlar serinlik veriyor, İstanbul 31, Bursa 34, İzmir 35 derece. Ankara’da sıcaklık bir kademe daha artarak 36-37 dereceye kadar çıktı. Öğle saatlerinde güneşten korunulmalı. Antalya'da ise yüksek bağıl nem ile hissedilen sıcaklık 38 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Marmara'da salı ve çarşamba kuvvetli̇ poyraz serinlik sağlamaya devam edecek. Bölgede bazı saatler hava bulutlansa da yağış beklenmiyor. Edi̇rne 36, Çanakkale 33, Balıkesir ve Sakarya 32 derece

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Ege bu hafta da çok sıcak. Rüzgarlar bölgenin kuzeyinde bi̇raz serinlik sağlarken, İç Ege'de sıcaklıklar haziran ortalamasının 10-12 derece üzeri̇nde seyredi̇yor.

Afyon'da sağanak geçişleri de olabilecek. Gölgede Maniisa 38, Muğla 39, Denizli 43, Uşak 42, Bodrum 40 derece.  

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İ̇ç Anadolu haftayı yüksek sıcakların etkisinde geçirecek. 33-37 derece aralığına çıkan sıcaklık sağlık sorunlarına neden olabilir, öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Çarşamba günü sıcaklıklar bir kademe düşüyor.

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Akdeniz'de sahillerde bağıl nem yine çok yüksek, bunaltıcı hava sürüyor. Isparta, Burdur kesiminde yaz sağanakları görülebilecek. Isparta ve K.Maraş 39 derece. Hatay ve Mersiin'de hissedilen sıcaklık 37-39 Adana'da ise 45 dereceyi̇ görecek.

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Karadeni̇z'in batısında sıcaklık sadece 2-3 derece azalıyor. Bolu 31, Kastamonu 33 derece. Riize civarı salı akşam yağmurlu, diğer şehirler ise parçalı bulutlu. Çarşamba yağış Doğu Karadeni̇z genelinde görülebilecek. Samsun 28, Trabzon 27 derece. Yüksek nem nedeniyle sıcaklıklar daha fazla hissediliyor.  

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari arasında kısa süreli̇ yağışlar var. Malatya çevresinde ise hava açık ve sıcaklık çok arttı, 39 derece. Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar önümüzdeki̇ günlerde de devam edecek. Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 40 drece.

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

25 HAZİRAN SALI HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

26 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 12
Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

27 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

28 HAZİRAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

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