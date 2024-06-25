Sıcaklıklar normalin 5 -10 derece üzerinde: Birçok il 45 dereceyi görecek (Bugün hava nasıl olacak?)
Yüksek sıcaklıklar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Sıcak çarpması tehlikesi üst seviyede. Beş büyük kentte bugün hava açık. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 31 derece. Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye kadar çıkacak. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Beş büyük kentte de hava açık, İstanbul ve Bursa'da kuvvetli̇ esen rüzgarlar serinlik veriyor, İstanbul 31, Bursa 34, İzmir 35 derece. Ankara’da sıcaklık bir kademe daha artarak 36-37 dereceye kadar çıktı. Öğle saatlerinde güneşten korunulmalı. Antalya'da ise yüksek bağıl nem ile hissedilen sıcaklık 38 derece.