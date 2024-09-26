Sıcaklıklar yaz değerlerine çıkıyor: Hafta sonuna dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)
Ülke genelinde cuma ve hafta sonu hava çok daha sıcak olacak. Sıcaklıklar öğle saatlerinde yaz değerlerine çıkacak. Üç büyük kentte geceler biraz serin olsa da gündüz yaz havası yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.