Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Geçtiğimiz hafta lodosla birlikte çölden gelen sıcak hava dalgasıyla tüm yurtta sıcak bir hava etkili olmuştur. Bu hafta Bulgaristan ve Karadeniz'den gelen serin ve yağışlı hava ülkede hava sıcaklıklarını düşürecek.
Bu hafta içi yağışların kuzey bölgelerde etkili olması bekleniyor. Karadeniz'de hafta kuvvetli sağanak yağışın etkili olurken İstanbul'da hafta içinde yer yer az şiddetli yağmur bekleniyor.
Bu hafta içi Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun bir yağış beklenmiyor. Perşembe ve cuma günleri Ege ve Akdeniz'de yer yer yağışlı hava etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları da Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu. İstanbul'da en soğuk hava 17 salı günü 17 derece olacak.