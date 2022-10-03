Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. 3 Ekim ile 7 Ekim arasında hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece arası düşmesi bekleniyor. Bulgaristan ve Karadeniz'den gelen serin hava bazı bölgelerde yağmurla birlikte etkisini gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ce diğer illerdeki hava durumu...

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Geçtiğimiz hafta lodosla birlikte çölden gelen sıcak hava dalgasıyla tüm yurtta sıcak bir hava etkili olmuştur. Bu hafta Bulgaristan ve Karadeniz'den gelen serin ve yağışlı hava ülkede hava sıcaklıklarını düşürecek.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Bu hafta içi yağışların kuzey bölgelerde etkili olması bekleniyor. Karadeniz'de hafta kuvvetli sağanak yağışın etkili olurken İstanbul'da hafta içinde yer yer az şiddetli yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

Bu hafta içi Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun bir yağış beklenmiyor. Perşembe ve cuma günleri Ege ve Akdeniz'de yer yer yağışlı hava etkili olabilir.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

Hava sıcaklıkları da Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

İSTANBUL'DA HAVA BÜGÜN NASIL?

İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu. İstanbul'da en soğuk hava 17 salı günü 17 derece olacak.

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

4 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

5 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

6 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar yeni haftada düşüşte (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

7 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER