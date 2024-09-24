Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde bugünden itibaren yağışlar azalacak, hafta boyunca yağışların sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da rüzgarın hafiflemesi boğaz hattı ve bazı ilçelerde pusa neden olacak. İstanbul'da 3 gün boyunca sabah saatlerinde puslu ve parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıklar yaklaşık 27-28 derece olacak.

Ankara az bulutlu, İzmir güneşli, rüzgar hafifliyor. Bursa ve Antalya güneşli. İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 29 derece. Beş büyük kenttede perşembe hava çok daha sıcak olacak.