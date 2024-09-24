Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren 3 ila 5 derece artacak. Haftanın geri kalanında yağışlar sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek. Peki İstanbul, İzmir, Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Yurt genelinde bugünden itibaren yağışlar azalacak, hafta boyunca yağışların sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla görülmesi bekleniyor. 

İstanbul'da rüzgarın hafiflemesi boğaz hattı ve bazı ilçelerde pusa neden olacak. İstanbul'da 3 gün boyunca sabah saatlerinde puslu ve parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıklar yaklaşık 27-28 derece olacak. 

Ankara az bulutlu, İzmir güneşli, rüzgar hafifliyor. Bursa ve Antalya güneşli. İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 29 derece. Beş büyük kenttede perşembe hava çok daha sıcak olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Marmara bölgesi hafta genelinde güneşli, cumaya kadar rüzgar hafif olacağından, sabahları sis oluşabilir. Edirne 27, Çanakkale ve Balıkesir 28, Sakarya 26 derece.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Ege geneli güneşli, rüzgarlar hafifliyor, iç kesimlerde pus bekleniyor. Manisa 30, Muğla 28, Kütahya 26, Bodrum 30 derece. Gece Afyonkarahisar ve Kütahya 10 dereceye iniyor.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu'da yağışlar kesiliyor, bu bölgede de sis oluşabilecek. Salı eskişehir 26, diğer kentler 22-24 derece civarında olacak. Sıcaklık, perşembe 28-29’lara çıkacak.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Akdeniz’de yağışlar kesiliyor, Adana 33, Hatay ve K.Maraş 31, Isparta 26 derece. Perşembeye doğru sıcaklık yine yaz değerlerine yükselecek, hava bunaltıcı olacak.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Karadeniz'de bugün yağışın şiddetinde azalma olsa da, Samsun-Rize, Artvin boyunca 6 kentte yine sağanak olacağından dikkatli olunmalı. Zonguldak, Bolu tarafı açıyor. Bolu 24, Kastamonu 23, Samsun ve Trabzon 27 derece.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da hava açıyor, rüzgarlar sonraki günlerde daha sıcak esecek. Erzurum 19, Malatya 24, Gaziantep ve Diyarbakır 28, Şanlıurfa 30 derece.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

24 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

25 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

26 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

27 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

28 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

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