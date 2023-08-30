Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)
Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 30 Ağustos Çarşamba günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.