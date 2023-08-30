Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji'nin 30 Ağustos Çarşamba günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 02.09.2023 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE BÖLGESİ

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6
Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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