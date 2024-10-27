Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Pazartesi günü de hava koşulları değişmiyor, Salı’dan itibaren sıcaklık biraz düşecek. Bugün için yurt genelince yağış beklenmiyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.