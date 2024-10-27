Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Pazartesi günü de hava koşulları değişmiyor, Salı’dan itibaren sıcaklık biraz düşecek. Bugün için yurt genelince yağış beklenmiyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 3

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da rüzgar zayıfladığından daha geniş alanda pus oluşacak. Güneş de görülüyor. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 25, Bursa 21, Antalya 29 derece. Pazartesi de şartlar değişmeyecek.

 Marmara'da çoğu yerde pus var, öğle güneş daha fazla görülecek. Edirne 23, Çannakkale 24, Sakarya 21 derece.

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 4

İç Anadolu'da da sabahları hava puslu, sıcaklık öğle 18-19 dereceye kadar çıkıyor, gece ise 3-4 dereceye düşüyor.

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 5

Ege'de de güneş ile birlikte puslu bir hava var. Manisa ve Denizli 26, Muğla 25, Afyonkarahisar 19, Bodrum 26 derece.

Akdeniz güneşli, rüzgar denizden biraz nemli esiyor, Adana 28, Mersin 27, K.Maraş 24, Isparta 22 derece. 

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 6

Karadeniz genelinde bulut az, ama Bolu, Kastamonu, Tokat boyunca sis etkili. Bolu 18, Zonguldak 17, Samsun 19 derece

 

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 7

Doğu Anadolu açık, Erzurum, Kars kesiminde sis bekleniyor, sıcaklık biraz arttı, Erzurum 11, Malatya 17 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 23, Diyarbakır 22 derece.

 

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 8

27 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 9

28 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 10

29 EKİM SALI HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 11

30 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak? - 12

31 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

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