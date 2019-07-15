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Sıcaklıklar yurt genelinde düştü, vatandaş olumsuz etkilendi

Anadolu Ajansı, İHA, DHA, ntv.com.tr

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava ile parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı belirtiliyor. Kastamonu'da hortum oluşurken, Elazığ'da çatı uçtu.

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    YURT GENELİ YAĞMURLU

    YURT GENELİ YAĞMURLU

    Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması olması beklenirken olumsuz hava şartlarına karşı meteoroloji uyarılarda bulundu. 

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    Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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    İSTANBUL'DA SAĞANAK

    İSTANBUL'DA SAĞANAK
    İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında.
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    MANİSA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    MANİSA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ
    Sarıgöl’de ise fırtına etkili oldu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına çiftçileri endişelendirirken ilçede bazı işyerlerinin levhaları düştü, bir servi ağacı da kökünden söküldü.
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    ELAZIĞ'DA ÇATI UÇTU

    ELAZIĞ'DA ÇATI UÇTU

    Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, 4 katlı apartmanın çatısını uçurdu.

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    KASTAMONU'DA HORTUM

    KASTAMONU'DA HORTUM

    Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ise hortum meydana geldi. Vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü aldı. Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.

    KORKUTAN HORTUM KAMERADA

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    ZONGULDAK'TA SAĞANAK

    ZONGULDAK'TA SAĞANAK
    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte sabahtan itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Ereğli-Alaplı kara yolu Gülüç beldesi girişinde su birikintisi oluştu.
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    ÇEŞME PLAJI'NDA FIRTINA

    ÇEŞME PLAJI'NDA FIRTINA

    Fırtına, Ilıca Plajı'nda paniğe sebep olurken, vatandaşlar havalanan plaj şemsiyelerini yakalamak için peşlerinden koştu.

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    ARDAHAN'DA EV YIKILDI

    ARDAHAN'DA EV YIKILDI
    Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşağı Canbaz köyünden Çetin Bildik'e ait ev aşırı yağan yağmur yüzünden çöktü. Gece geç saatlerde evin damının çatısız olması ve fazla yağmur yağması ile dayanamayıp çöken odada kimsenin olmaması faciayı önledi.
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