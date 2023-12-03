Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?)
Yeni hafta batı bölgelerde yağmurla başlıyor, sıcaklıklar da düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte Trakya başta olmak üzere 6 ila 15 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün 20 derece olan hava sıcaklığı yarın 11 dereceye kadar düşecek. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.