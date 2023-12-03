Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Yeni hafta batı bölgelerde yağmurla başlıyor, sıcaklıklar da düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte Trakya başta olmak üzere 6 ila 15 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün 20 derece olan hava sıcaklığı yarın 11 dereceye kadar düşecek. İşte bölge bölge hava durumu...

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 4

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarın yağış ve kuzeyli rüzgarların etkisiyle birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde 6 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 5

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından bugün için Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL 9 DERECE DÜŞECEK

İstanbul'da bugün 20 derece olan sıcaklıklık yarın 11 dereceye kadar düşecek.  

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney, yarın (Pazartesi) kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 12°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu

VAN °C, 10°C

Az bulutlu

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 13
Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 15

3 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 16

4 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 17

5 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 18

6 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 19

7 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU

DAHA FAZLA GÖSTER