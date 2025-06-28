Sıcaktan bunalan soluğu orada alıyor: Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta
Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerini adeta büyülüyor.