Sıcaktan bunalan soluğu orada alıyor: Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta



Tatilini geçirmek Antalya'dan memleketi Erzincan'a gelen Dursun Büyüktaş, Girlevik Şelalesi'ni her ziyaretinde ayrı bir güzellikte bulduğunu belirterek, bu yıl şelalenin suyunda gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti.

Büyüktaş, "Erzincan'a her gelişimde Girlevik Şelalesi'ni ziyaret ediyorum. Bu yıl şelalenin suyunda gerçekten müthiş bir artış var. Geçen yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle muhtemelen suda artış olmuş. Erzincan merkezde 30-35 dereceyi bulan bir sıcaklık vardı. Kuru bir sıcak ama insanı bunaltıyor. Buraya gelince suyun serinliğini hissettik. Harika bir yer. Erzincan'a gelen turist ve gezginlerin burayı mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



