Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar
Bursa’da sıcak havadan bunalanlar, Uludağ’a çıktı. Mesire alanlarında piknik yapan günübirlik tatilciler, Bakacak’taki seyir tepesinden İstanbul’u görmeye çalıştı. Bulutsuz ve temiz havalarda, Gemlik Körfezi’nin ardı sıra uzanan İstanbul, Uludağ’dan izlenebiliyor.
Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden, kayakseverlerin beyaz cennet olarak adlandırdığı Uludağ, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da tatilcilerin uğrak noktası oluyor.