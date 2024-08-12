Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar

Bursa’da sıcak havadan bunalanlar, Uludağ’a çıktı. Mesire alanlarında piknik yapan günübirlik tatilciler, Bakacak’taki seyir tepesinden İstanbul’u görmeye çalıştı. Bulutsuz ve temiz havalarda, Gemlik Körfezi’nin ardı sıra uzanan İstanbul, Uludağ’dan izlenebiliyor.

Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 1

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden, kayakseverlerin beyaz cennet olarak adlandırdığı Uludağ, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da tatilcilerin uğrak noktası oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 2

Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenler, kent merkezine 40 dakika mesafedeki Uludağ’a çıkıyor.

Kimileri teleferikle Uludağ’a yolculuk yapıp, eşsiz manzaranın tadını çıkarırken, kimileri kara yoluyla ulaştıkları zirvede piknik yapıp, günün stresinden uzaklaşıyor.
Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 3

Oteller bölgesinin altında radyolink istasyonlarının bulunduğu Bakacak mevkisine yapılan seyir terası sayesinde yerli ve yabancı turistler, Bursa Ovası’nı kuş bakışı izleyebiliyor.

Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 4

Bakacak’taki seyir terasına gidenlerin gözleri ise İstanbul’u arıyor.

Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 5

Özellikle bulutsuz ve temiz havalarda, Gemlik Körfezi’nin ardı sıra uzanan İstanbul, Uludağ’dan izlenebiliyor.

Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 6
Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a koştu: İstanbul’u görmeye çalıştılar - 7
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