Şiddet kameralarda: Barınaktaki köpekleri kürekle dövdü!

"ŞİDDETE ASLA GÖZ YUMULMAYACAK"

Senger, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Hayvan dostlarımız, bu şehrin sessiz canlarıdır. Onlara merhamet ve sevgi göstermek hem insanlık hem de medeniyet borcumuzdur. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak hiçbir çalışma, görevli bir kişinin ihmali veya kasıtlı kötü davranışını mazur göstermez.

Tüm hemşehrilerime söz veriyorum; Kars'ta hayvanlara yönelik şiddete asla göz yumulmayacak. Bu olayda da sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak ve benzer vakaların yaşanmaması için barınak yönetiminde kalıcı yapısal değişikliklere gidilecektir.

Hayvan dostlarımız bize emanet. Biz, emanete sahip çıkacağız."