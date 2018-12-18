Şiddete uğrayan papağan emin ellerde
Anadolu Ajansı
Şiddete uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem olan papağan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı. Talihsiz papağan tedavisi tamamlanınca sahiplendirilmek yerine bakanlığa verilecek.
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TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in şiddetine maruz kalan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
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2Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
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3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.
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4Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.
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5Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek" diye konuştu.
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6Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek" ifadelerini kullandı.
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