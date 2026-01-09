Şiddetli fırtına hayatı felç etti. Tekneler battı, çatılar uçtu. Üç ilden can kaybı haberleri geldi

Yurdun büyük bölümünde dün gün boyu kuvvetli fırtına etkili oldu. Üç kentten can kaybı haberleri geldi. Aydın'da denize düşen iskeledeki bir işçi hayatını kaybetti. Aksaray'da uçan çatının parçalarının isabet ettiği bir kadın can verdi. Bursa'da ise yıkılan duvarın altında kalan bir genç yaşamını yitirdi.