Şiddetli fırtına hayatı felç etti. Tekneler battı, çatılar uçtu. Üç ilden can kaybı haberleri geldi
09.01.2026 08:45
NTV - Haber Merkezi
Yurdun büyük bölümünde dün gün boyu kuvvetli fırtına etkili oldu. Üç kentten can kaybı haberleri geldi. Aydın'da denize düşen iskeledeki bir işçi hayatını kaybetti. Aksaray'da uçan çatının parçalarının isabet ettiği bir kadın can verdi. Bursa'da ise yıkılan duvarın altında kalan bir genç yaşamını yitirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarısını yaptığı fırtına, dün Marmara ve Ege'de dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili oldu. Fırtına nedeniyle üç kentten ölüm haberleri geldi.
BURSA'DA LODOS CAN ALDI
Bursa'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Kestel ilçesinde bir duvar çöktü.
O sırada 22 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi, duvarın önündeydi. Moloz yığınlarının altında kalan genç kurtarılamadı.
AKSARAY'DA UÇAN ÇATI BİR KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Restoran işleten 60 yaşındaki Meral Tezer, o sırada bahçedeydi. Restoranın kopan çatısının parçaları kadına isabet etti.
Ağır yaralanan Tezel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AYDIN'DA İŞÇİ DENİZE DÜŞÜP ÖLDÜ
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çalışma yapılıyordu. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Fırtına sırasında oluşan dalgalar, iskelede çalışan üç işçiyi denize düşürdü.
Arama kurtarma ekipleri, 30 yaşındaki İsmail Dağ'ın cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan diğer iki işçinin tedavisi sürüyor. İşçilerden birinin durumu ise ağır.
FERİBOT FIRTINAYA YAKALANDI
Topçular'dan Eskihisar'a gitmek üzere açılan arabalı feribot da, fırtınaya yakalandı. Onlarca yolcu ve araç taşıyan feribot, bir süre Yalova'da güvenli alanda bekletildi.
Fırtına azalınca Topçular İskelesi'ne yanaşabildi, yolcular güvenle tahliye edildi.
İSTANBUL AVCILAR'DA İŞ YERİNİN ÇATISI UÇTU
Kuvvetli fırtına İstanbul'da da hayatı felç etti. Avcılar'da fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.
Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara neden oldu.
Kağıthane'de ise bir alışveriş merkezinin girişindeki kafenin çatısı koptu.
AMBARLI LİMANI'NDA BİR KİŞİ RÜZGARDA SAVRULDU
Fırtınanın en fazla şiddetli olduğu noktalardan Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'nda çalışan bir işçi, şiddetli rüzgara kapıldı.
Rüzgarın etkisiyle savrulduğu görülen adam, olayı yara almadan atlattı.
O anlar bir başka işçi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
YENİKAPI SAHİLİ'NDE DENİZ KARAYLA BİRLEŞTİ
Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu. Dalgaların boyu büyüyünce deniz ile kara birleşti.
O anlarda sahilde fotoğraf çekmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.
Deniz suyunun içerisinde kalan bir kadının çabası çevredekiler tarafından kaydedildi.
TERSANEDE VİNÇ DEVRİLDİ
Tuzla'daki tersaneler bölgesindeki bir tersanede şiddetli rüzgarın etkisiyle vinç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.
TUZLA'DA TEKNELER SAVRULDU
Fırtına Tuzla'da da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Dalgaların etkisiyle savrulan tekneleri kontrol altında tutmaya çalışan balıkçıların panik yaşadığı görüldü.
Bazı balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için halatları güçlendirmeye çalıştı.
AYASOFYA'DAKİ MİMAR SİNAN MİNARESİ'NİN ALEMİ DÜŞTÜ
Şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü.
İstanbul Bakırköy Sahil Yolu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, dört aracın üzerine devrildi.
Kaza sonrası yolun Yeşilköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ
Şiddetli fırtına karayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 TIR, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
PAZAR AKŞAMI İÇİN KAR UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden bu yana 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 metruk bina çökmesi, 1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbarın geldiğini bildirdi.
Pazar gününden itibaren ise ülkenin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek.
Pazar akşamı pazartesi ve salı günü ülkenin büyük bölümünde kar yığışı olacak İstanbul'da da pazar günü sulu kar başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakentteki kar yağışının pazartesi günü kuvvetleneceği uyarısını yaptı.