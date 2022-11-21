Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu

İstanbul'da etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Harem Otagarı'ndaki yazıhanenin çatısı uçtu.

Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu - 2

17 il için yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarının ardından şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu - 3

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.

Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu - 4

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.

Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu - 5

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları, yeniden uçma riskine karşı topladı. Ayrıca çevreye savrulan çatı malzemeleri de toplandı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.

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