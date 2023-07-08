Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bursa, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 1

Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok kentte şiddetli sağanak sonrası su baskınları oluştu.

BURSA MERKEZ'DE TRAFİK DURDU

Meteorolojinin uyarılarının ardından Bursa'da sağanak etkisini gösterdi.

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi’nde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle araç sürücüleri zorlu dakikalar yaşadı.

Kentin pek çok noktasında yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 2

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de aralıklarla devam eden sağanak yağış sebebiyle, ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı ev ve işyerleri sularla doldu.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 3

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış birçok mahalleyi sular altında bıraktı.

Bazı tarım arazileri ve caddeler göle dönerken, bir tavuk çiftliğinde ise 20 bine yakın civciv öldü.

Su baskınları, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 4

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Olay yerine sevk edilen Çaycuma, Filyos ve Saltukova İtfaiye ekiplerince çatıyı saran alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işleminin ardından çatı küle döndü.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 5

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede yağmurla birlikte caddeler göle döndü.

Aziziye Mahallesi, Hastane Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi suyla dolarken trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 6

Kocaeli'de de etkili olan sağanak, Kandıra ilçesinde su baskınlarına yol açtı.

Doğancılı Mahallesi'ndeki Sarısu kamp alanında tatilciler zor anlar yaşadı.

Su baskını nedeniyle alandaki karavanlar mahsur kaldı.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 7

İznik'te sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Boyalıca Mahallesi'nde kuvvetli yağış nedeniyle Ala Deresi taştı, sel suları Sahil Caddesi'ne döküldü.

Taşkın nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı evlerde hasar meydana geldi, bahçeleri su bastı.

Belediye ekipleri, sokaklarda sel nedeniyle tıkanan kanalları kepçe yardımıyla açmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 8

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir anda bastıran yağmur, bölgede etkili oldu.

Yerel yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 9

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı) - 10

Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde derelerin taşması sonucu su birikintileri oluştu.

Büyükoturak köyünde sağanakla derenin taşması sonucu bir evi su basarken, bazı evlerin bahçelerinde ve tarlalarda su birikintileri meydana geldi.

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