Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı)

Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok kentte şiddetli sağanak sonrası su baskınları oluştu.

BURSA MERKEZ'DE TRAFİK DURDU

Meteorolojinin uyarılarının ardından Bursa'da sağanak etkisini gösterdi.

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi’nde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle araç sürücüleri zorlu dakikalar yaşadı.

Kentin pek çok noktasında yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.