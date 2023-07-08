Şiddetli sağanak seli beraberinde getirdi (Yollar göle döndü, dereler taştı)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bursa, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.
Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı.
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok kentte şiddetli sağanak sonrası su baskınları oluştu.
BURSA MERKEZ'DE TRAFİK DURDU
Meteorolojinin uyarılarının ardından Bursa'da sağanak etkisini gösterdi.
Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi’nde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle araç sürücüleri zorlu dakikalar yaşadı.
Kentin pek çok noktasında yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.