Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek
Türkiye genelinde günlerdir etkili olan soğuk hava dalgası yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Batı bölgelerde sağanak yağış geçişleri görülürken Anadolu'da ise buzlanma ve don etkili olacak. Yeni haftada ise yeniden şiddetli soğuk ve kar gelecek. İstanbul'da hafta sonu 12 derecelere çıkan hava sıcaklığı çarşamba günü 4 derecelere düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illere beklenen hava durumu....
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava bir haftadır Türkiye genelinde etkili oldu, birçok ilde kar yağışları görüldü. Soğuk havanın ardından hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerine geldi
İstanbul, İzmir ve Bursa yağmurlu, yağış sonraki günlerde de sürecek. İstanbul 12, İzmir 16, Bursa 15 derece. Ankara biraz bulutlu 12 derece. Antalya ise güneşli 16 derece.