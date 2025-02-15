Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek

Türkiye genelinde günlerdir etkili olan soğuk hava dalgası yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Batı bölgelerde sağanak yağış geçişleri görülürken Anadolu'da ise buzlanma ve don etkili olacak. Yeni haftada ise yeniden şiddetli soğuk ve kar gelecek. İstanbul'da hafta sonu 12 derecelere çıkan hava sıcaklığı çarşamba günü 4 derecelere düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illere beklenen hava durumu....

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 1

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava bir haftadır Türkiye genelinde etkili oldu, birçok ilde kar yağışları görüldü. Soğuk havanın ardından hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerine geldi

İstanbul, İzmir ve Bursa yağmurlu, yağış sonraki günlerde de sürecek. İstanbul 12, İzmir 16, Bursa 15 derece. Ankara biraz bulutlu 12 derece. Antalya ise güneşli 16 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 2

SOĞUK VE KAR GERİ GELİYOR!

Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Ülke genelinde şiddetli soğuklar ve kar yağışları etkili olacak.

Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek.

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da 3 gün aralıklarla sağanak yağmur var. Sıcaklık artıyor 15 dereceye yakın.

İç Anadolu'da don ve buzlanma etkili, gece Sivas -10 derece. Öğle ise Eskişehir ve konya 11, Sivas 0, Niğde 7 derece.

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 5

Ege'de yağmur en fazla Muğla ve Aydın'ı etkileyecek. İç kesimler de bulutlanıyor, Manisa 15, Muğla 13,  Afyonkarahisar 10, Bodrum yağmurlu 17 derece.

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 6

Akdeniz'de hava güneşli, sıcaklıkta artış var, Adana 17, Hatay 14, Isparta 12, Kahramanmaraş 11 derece.

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 7

Karadeniz'in doğu kesimi parçalı bulutlu, Zonguldak-Bartın, Düzce tarafı ise yağmurlu, Bolu 9, Zonguldak 11, Samsun 14, Trabzon 11 dereceye yükseliyor.

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor! Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek - 8

Doğu ve Güneydoğu'da havanın açması ile şiddetli don oluşacak, gece Erzurum -16, Ardahan -20 derece. Öğle saatlerinde Erzurum -6, Malatya 4, Gaziantep ve Diyarbakır 9 derece.

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