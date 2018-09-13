Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Şiddetli yağış ve fırtına yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine dönüştü. Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Bilecik'te de şiddetli yağış sonrası bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
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Şiddetli yağış ve fırtına Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar, ani su baskınları nedeniyle zor anlar yaşıyor.
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BALIKESİR'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ AFETE DÖNÜŞTÜ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine dönüştü. Kentin birçok yerinde işyeri ve evleri su basarken, itfaiye ve su kanalizasyon ekipleri ihbarlara yetişmekte güçlük çekiyor.
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METREKAREYE 100 KG YAĞMUR DÜŞTÜ
Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü. Kentin birçok yerinde ev ve işyerlerini su basarken caddelerde araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere 90 dakika içerisinde kentte metrekareye 100 kg yağmur düştü.
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4Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm itfaiye ve su kanalizasyon ekiplerinin Bandırma'ya sevk edildiğini ve tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Kafaoğlu, durumun afet halini aldığını ifade etti.
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ŞİDDETLİ YAĞIŞ YOLU KAPATTI
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, sularla kaplanan Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul- Çanakkale karayolunda da etkili olan şiddetli yağmur, karayolunu suyla kapladı.
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7Malkara'nın girişinde Çanakkale yönüne giden karayolunun çukur olan kesimi suyla dolunca, trafik akışı sağlanamadı. Karayolu üzerinde 6 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, suyla kaplanan bölümde bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların bazıları sürücülerin itmesi ve çekici yardımıyla suyun içinde çıkarıldı.
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Yaklaşık 1.5 saat ulaşımda aksamalar meydana gelirken, polis ve karayolları ekipleri bölgede önlem aldı. Suyla kaplanan bölümde tahliye çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri, aşırı yağış ve su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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ÇATI, KAYMAKAMLIK BAHÇESİNE UÇTU
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı, kaymakamlığın bahçesine düştü.
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Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Kahta Kaymakamlığının karşısında bulunan 7 katlı binanın terasındaki demir çatı aksamı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak kaymakamlığın bahçesine düştü.
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Ölen ve yaralananın olmadığı olay nedeniyle park halindeki 8 araçta hasar oluştu.
Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, büyük bir facianın yaşanmasına ramak kaldığını ifade ederek, "150 metrekare genişlikte bir çatı uçarak 100 metre mesafedeki kaymakamlığın bahçesine düştü. O kadar büyüklükte bir çatının uçarak kalabalığın çok olduğu bir yere çakılması çok korkunç. Fakat olay sonucunda kimsenin burnunun bile kanamaması çok sevindirici." dedi.
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EDİRNE'DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Edirne'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı.
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Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.
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Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler sürücülerin zor anlar yaşamaması amacıyla tedbir alarak, su ile dolan alt geçitlerde çalışma yaptı.
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BİLECİK'TE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTIBilecik kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
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Hürriyet ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan alt geçit su altında kaldı.
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İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Meteorolojinin uyarısına rağmen yağışa hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Trafik ekipleri, cadde ve sokaklarda tedbir alırken belediye görevlileri de tahliye çalışması başlattı.
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