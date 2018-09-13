Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Ölen ve yaralananın olmadığı olay nedeniyle park halindeki 8 araçta hasar oluştu.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, büyük bir facianın yaşanmasına ramak kaldığını ifade ederek, "150 metrekare genişlikte bir çatı uçarak 100 metre mesafedeki kaymakamlığın bahçesine düştü. O kadar büyüklükte bir çatının uçarak kalabalığın çok olduğu bir yere çakılması çok korkunç. Fakat olay sonucunda kimsenin burnunun bile kanamaması çok sevindirici." dedi.