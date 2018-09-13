Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Şiddetli yağış ve fırtına yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine dönüştü. Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Bilecik'te de şiddetli yağış sonrası bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
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Şiddetli yağış ve fırtına Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar, ani su baskınları nedeniyle zor anlar yaşıyor.
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BALIKESİR'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ AFETE DÖNÜŞTÜBalıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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3Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Levent semtindeki iki eve yıldırım isabet etti.
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4Bandırma'dan Erdek'e giden yolcu midibüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi yakınlarında yolda biriken su nedeniyle arızalandı. Midibüsteki 25 yolcu, itfaiye ekiplerince başka araca nakledildi.
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5Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, tıkanan kanalizasyon giderlerinin açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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"CAN KAYBIMIZ YOK"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma'da saat 17.00'de başlayan sağanağın devam ettiğini söyledi.
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7Kafaoğlu, ilçe merkezindeki çok sayıda esnafın yağıştan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şehit Süleyman Bey, General Halit, Çarşı, 100. Yıl, Cumhuriyet ve Mehmet Akif Ersoy caddelerindeki esnafımızın iş yerlerinde su baskınları oluştu." dedi.
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Su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini dile getiren Kafaoğlu, şunları kaydetti:
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"Çok şükür, şimdiye kadar can kaybımız yok. Belediyemize su baskınlarına ilişkin 664 ihbar yapıldı. 28 araç ve 102 personelle aktif çalışıyoruz. Ekiplerimiz 150 civarında iş yerinin su baskınından etkilendiğini ifade ediyor. Bandırma ve Erdek arasındaki Düzler mevkisinde su birikintisinden dolayı trafik tıkandı.
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10Burada araçlarında mahsur kalan 125 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Arkadaşlarımız görevlerinin başında, çalışma halinde."
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ŞİDDETLİ YAĞIŞ YOLU KAPATTI
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, sularla kaplanan Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul- Çanakkale karayolunda da etkili olan şiddetli yağmur, karayolunu suyla kapladı.
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13Malkara'nın girişinde Çanakkale yönüne giden karayolunun çukur olan kesimi suyla dolunca, trafik akışı sağlanamadı. Karayolu üzerinde 6 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, suyla kaplanan bölümde bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların bazıları sürücülerin itmesi ve çekici yardımıyla suyun içinde çıkarıldı.
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Yaklaşık 1.5 saat ulaşımda aksamalar meydana gelirken, polis ve karayolları ekipleri bölgede önlem aldı. Suyla kaplanan bölümde tahliye çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri, aşırı yağış ve su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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ÇATI, KAYMAKAMLIK BAHÇESİNE UÇTU
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı, kaymakamlığın bahçesine düştü.
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Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Kahta Kaymakamlığının karşısında bulunan 7 katlı binanın terasındaki demir çatı aksamı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak kaymakamlığın bahçesine düştü.
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Ölen ve yaralananın olmadığı olay nedeniyle park halindeki 8 araçta hasar oluştu.
Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, büyük bir facianın yaşanmasına ramak kaldığını ifade ederek, "150 metrekare genişlikte bir çatı uçarak 100 metre mesafedeki kaymakamlığın bahçesine düştü. O kadar büyüklükte bir çatının uçarak kalabalığın çok olduğu bir yere çakılması çok korkunç. Fakat olay sonucunda kimsenin burnunun bile kanamaması çok sevindirici." dedi.
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EDİRNE'DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Edirne'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı.
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Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.
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Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler sürücülerin zor anlar yaşamaması amacıyla tedbir alarak, su ile dolan alt geçitlerde çalışma yaptı.
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BİLECİK'TE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTIBilecik kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
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Hürriyet ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan alt geçit su altında kaldı.
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İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Meteorolojinin uyarısına rağmen yağışa hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Trafik ekipleri, cadde ve sokaklarda tedbir alırken belediye görevlileri de tahliye çalışması başlattı.
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