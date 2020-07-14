Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu. Çayeli ilçesinde 50'ye yakın binayı su bastı, bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Soylu 12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşandığını belirtti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ntv.com.tr - DHA 14.07.2020 - 07:37

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 1

Rize'de etkili olan aşırı yağış bölgede sele neden oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

ŞELALE DEBİSİ ARTTI DERELER TAŞTI (VİDEO)

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 2
İle bağlı İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 3
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 4
İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 5

ÇAYELİ'DE DERE TAŞTI, KÖPRÜ YIKILDI

Çayeli ilçesinde de şiddetli yağış hasara yol açtı.

Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 6

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü yıkıldı.

SELE KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDU (VİDEO)

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 7
Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 8
Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 9
Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 10

BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gitti.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 11

"11 YARALI VE 1 KAYBIMIZ VAR"

Çayeli'deki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor. 12 köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın açıklamasından saatler sonra kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 12
Ulaşılamayan 12 köyde 3 yaralının olduğunu bilgisini paylaşan Soylu, "Bir kayıp var, onun dışında herhangi bir mahsur kalma bilgisi şu an elimizde mevcut değil" dedi.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 13
Çayeli ilçesinin Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. 

İlçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 14

Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı.

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 15
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 16
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 17
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 18
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 19
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 20
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 21
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 22
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 23
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 24
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 25
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 26
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 27
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 28
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 29
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 30
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 31
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 32
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 33
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 34
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 35
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 36
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 38
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 39
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 40
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 41
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 42
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı - 43

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