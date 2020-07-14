Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı

ntv.com.tr - DHA 14.07.2020 - 07:37
Rize'de etkili olan aşırı yağış bölgede sele neden oldu.
Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.
Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çayeli ilçesinde de şiddetli yağış hasara yol açtı.
Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.
Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü yıkıldı.
Çayeli'deki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor. 12 köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Bakan'ın açıklamasından saatler sonra kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı.