Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: 2 can kaybı

"11 YARALI VE 1 KAYBIMIZ VAR"

Çayeli'deki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor. 12 köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın açıklamasından saatler sonra kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı.