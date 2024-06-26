Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 1

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 2

Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 3

Pazar ilçesinde yağışın etkisiyle debisi yükselen yan derelerden taşan su, bazı binaların zemin ve bodrum katlarını bastı.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 4

Cadde ve sokaklarda biriken su, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle yollarda güçlükle ilerledi.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 5

Pazar Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 6

Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde, yağmur suyu kanalllarının tıkanması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 7

Trafik polislerinin güvenlik önlemi aldığı güzergaha, Karayolları ekipleri sevk edildi.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 8

Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi, yollar kapandı, toprak kaymaları meydana geldi! Tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor - 9
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