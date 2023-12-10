Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Havaların soğumasıyla birlikte yurdun bazı kentlerinde şiddetli yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Antalya-Konya kara yolunda kar ve tipi ulaşımın aksamasına neden oldu. Gaziantep'te 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Adıyaman'da sağanak sonrası zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 1

Kar nedeniyle şehirlerarası yol kapandı, şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu, yollar çöktü, mahsur kalanları ekipler kurtardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 2

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 3

Tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, yolda kalan araçları karayolları ekipleri kurtardı. Uzun süre TIR geçişine kapatılan yol daha sonra trafiğe açıldı.

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 4

Gaziantep'te etkili olan sağanakta 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle döndü.  Şahinbey ilçesi'nde çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı.

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 5

Şehitkamil ilçesi'nde 11 katlı bir apartmanının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 6

Diyarbakır ve Adıyaman'da sağanak sonrası dereler taştı, evler su altında kaldı. Mazgalların tıkanması sonucu yollar göle döndü.

Adıyaman'da sağanak sonrası depremde ağır hasar gören bir binanın zemininde kayma oluştu. Çevrede alınan önlemlerin ardından bina kontrollü şekilde yıkıldı

Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı - 7

Şiddetli yağmur heyelanlara da neden oldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Yol trafiğe kapatılarak önlem alındı.

Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol da sağanak sonrası çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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