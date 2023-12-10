Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Şiddetli yağmur heyelanlara da neden oldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Yol trafiğe kapatılarak önlem alındı.



Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol da sağanak sonrası çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.