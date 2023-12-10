Şiddetli yağmur ve kar: Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı
Havaların soğumasıyla birlikte yurdun bazı kentlerinde şiddetli yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Antalya-Konya kara yolunda kar ve tipi ulaşımın aksamasına neden oldu. Gaziantep'te 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Adıyaman'da sağanak sonrası zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Kar nedeniyle şehirlerarası yol kapandı, şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu, yollar çöktü, mahsur kalanları ekipler kurtardı.