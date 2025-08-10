Şifalı bitkinin demeti 50 liraya satılıyor: ''Her derde deva''
Antalya'nın Akseki ilçesinde her yılın temmuz ve ağustos aylarında Göktepe Yaylası'na çıkarak kekik toplayan vatandaşlar, hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de şifalı bitkiyi satarak gelir elde ediyorlar.
Yaylalarda kekik toplayan Hüseyin Çatlı, "Taş kekiği ismi gibi taşların arasında oluşur. Buranın rakımı bin 800 metredir. Bazı vatandaşlar, kekiğin bağını 10 liraya satıyorlar. Çok faydalı bir bitkidir, şifa kaynağıdır. Yakınlarımıza ve akrabalarımıza veriyoruz. Pazarda kekiğin demetini 50 liraya satıyorlar. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında içeriz" dedi.