Şifalı bitkinin demeti 50 liraya satılıyor: ''Her derde deva''

Aslen Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden olup, İstanbul'da ikamet eden Ebubekir Eser, "Akseki'nin Toros Dağları'ndaki kekiğin kokusu her şeye bedeldir. Eşi benzeri yoktur. Gribe, soğuk algınlığına ve birçok hastalığa şifadır. Kekiğin kaynatılarak içilmesi hariç yağını da çıkartıyoruz. Her derde devadır. Bölgenin her yerinde kekik yetişiyor. Toplarken kokusundan bile nefesimiz açılıyor" dedi.