Şifalı bitkinin demeti 50 liraya satılıyor: ''Her derde deva''

Antalya'nın Akseki ilçesinde her yılın temmuz ve ağustos aylarında Göktepe Yaylası'na çıkarak kekik toplayan vatandaşlar, hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de şifalı bitkiyi satarak gelir elde ediyorlar.

Şifalı bitkinin demeti 50 liraya satılıyor: ''Her derde deva'' - 1

Yaylalarda kekik toplayan Hüseyin Çatlı, "Taş kekiği ismi gibi taşların arasında oluşur. Buranın rakımı bin 800 metredir. Bazı vatandaşlar, kekiğin bağını 10 liraya satıyorlar. Çok faydalı bir bitkidir, şifa kaynağıdır. Yakınlarımıza ve akrabalarımıza veriyoruz. Pazarda kekiğin demetini 50 liraya satıyorlar. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında içeriz" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şifalı bitkinin demeti 50 liraya satılıyor: ''Her derde deva'' - 2

Kekik toplarken titiz davranılması ve köklerine zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Çatlı, "Mutlaka yanımızda makas veya bıçak getirip onlarla kesiyoruz. Bir sonraki sene geldiğimizde ise daha rahat bir şekilde topluyoruz" diye konuştu.

Şifalı bitkinin demeti 50 liraya satılıyor: ''Her derde deva'' - 3

Aslen Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden olup, İstanbul'da ikamet eden Ebubekir Eser, "Akseki'nin Toros Dağları'ndaki kekiğin kokusu her şeye bedeldir. Eşi benzeri yoktur. Gribe, soğuk algınlığına ve birçok hastalığa şifadır. Kekiğin kaynatılarak içilmesi hariç yağını da çıkartıyoruz. Her derde devadır. Bölgenin her yerinde kekik yetişiyor. Toplarken kokusundan bile nefesimiz açılıyor" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER