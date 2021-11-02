Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı

Haberler - İHA 02.11.2021 - 10:21
Bursa İnegöl'de bir TIR'da çıkan yangında çok sayıda sıfır araç küle döndü.
Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane mahallesi mevkiinde 7 sıfır araç taşıyan TIR'da yangın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.
Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Zorlukla yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. O sırada sıfır araçlardan biri yanmaktan son anda kurtarıldı.
Araçların yandığını gören sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekiplerce zorlukla sakinleştirildi. Ambulansa bindirilmek istenen sürücü, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" dedi.
Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin 3 Milyon TL olduğu öğrenildi.
Ulaşıma kapanan karayolu 1 saat süren çalışma sonucu açıldı.