Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı

Bursa'da sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Yangında piyasa değeri 3 milyon lira olan 6 sıfır araç kullanılamaz hale geldi.

Haberler - İHA 02.11.2021 - 10:21

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 1

İnegöl'de bir TIR'da çıkan yangında çok sayıda sıfır araç küle döndü.

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 2

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane mahallesi mevkiinde 7 sıfır araç taşıyan TIR'da yangın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 3

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 4

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Zorlukla yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. O sırada sıfır araçlardan biri yanmaktan son anda kurtarıldı.

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 5

Araçların yandığını gören sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekiplerce zorlukla sakinleştirildi. Ambulansa bindirilmek istenen sürücü, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" dedi.

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 6

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin 3 Milyon TL olduğu öğrenildi.
Ulaşıma kapanan karayolu 1 saat süren çalışma sonucu açıldı.

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 7
Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 8
Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 9
Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 10
Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 11
Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 12
Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı - 13

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