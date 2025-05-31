Sigara içilmeyen köy: Dumansız hava sahasını 10 yıldır koruyor

Köy sakinlerinden Hacıgül Karadavut da 20 yıl boyunca sigara içtiğini ancak alınan kararla bu alışkanlığa son verdiğini söyledi.



Sigaranın bırakılmasıyla yaşadığı sağlık sorunlarının azaldığını, maddi ve manevi olarak daha iyi hissettiğini anlatan Karadavut, bunu herkese tavsiye etti.



Mahir Oran da Ankara'da yaşarken 20 yıl boyunca kullandığı sigarayı köye döndükten sonra sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını söyledi. Çocuklarını da sigara içmemeleri yönünde uyardığını anlatan Oran, köye gelen misafirlerin de kurallara saygı gösterip sokakta sigara içmediklerini sözlerine ekledi.