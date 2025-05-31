Sigara içilmeyen köy: Dumansız hava sahasını 10 yıldır koruyor
Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararla sigarayı bırakan sakinleri, dumansız hava sahasıyla dışarıdan gelenlere de örnek oluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma çağrısı üzerine 2015'te harekete geçen köylüler, o tarihten bu yana sigaradan uzak yaşam sürüyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyün sokaklarında, evlerde ve kıraathanelerde sigara içilmiyor.
Kararlı duruşuyla "sigara içilmeyen köy" olarak anılan Haydarbeyli'de bu bağımlılığın yerini yürüyüşler, sohbetler ve birlikte zaman geçirilen temiz ortamlar aldı.