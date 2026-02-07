Sigara yasağı genişliyor. Kırmızı hat geliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek
07.02.2026 08:50
NTV - Haber Merkezi
Sigara yasakları genişliyor. Birçok yarı açık alan ve açık alan da kapalı alan statüsüne alınıyor. Sona gelinen taslakta, çocuk parkları ve sahiller kırmızı hat kapsamına alınacak. (Haber: Melis Sander)
Dumansız alanlar genişletiyor. Parklar ve plajlara kırmızı hat çiziliyor.
Çocuk parkları dumansız alan ilan ediliyor.
Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemede en dikkat çekici başlıklardan biri, çocuk parkları ve sahillerin kırmızı hat kapsamına alınması olacak.
Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.
UZMANLAR PASİF İÇİCİLİK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar." dedi.
Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.