Sığırcıkların dansı hayran bıraktı
Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı.
Silvan’da gökyüzünde sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.
Gökyüzünde dalga ve kalbi andıran figürler oluşturan sığırcıkların dansı, izleyenleri meste etti.