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Sığırcıkların dansı hayran bıraktı

Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı.

Sığırcıkların dansı hayran bıraktı - 1

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sığırcıkların dansı hayran bıraktı - 2

Silvan’da gökyüzünde sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.

Sığırcıkların dansı hayran bıraktı - 3

Gökyüzünde dalga ve kalbi andıran figürler oluşturan sığırcıkların dansı, izleyenleri meste etti.

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