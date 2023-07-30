Siirt'te fıstık bahçesinde yangın: 50 ağaç yandı

Siirt'in Tillo ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangında 50 ağaç ile 5 dönüm alan zarar gördü.

Siirt'te fıstık bahçesinde yangın: 50 ağaç yandı - 1

İlçe merkezindeki fıstık bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Siirt'te fıstık bahçesinde yangın: 50 ağaç yandı - 2

Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Siirt'te fıstık bahçesinde yangın: 50 ağaç yandı - 3

Yangın, çevredekilerin de desteği ile 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Siirt'te fıstık bahçesinde yangın: 50 ağaç yandı - 4

50 fıstık ağacı ile 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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