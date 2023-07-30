Siirt'te fıstık bahçesinde yangın: 50 ağaç yandı
Siirt'in Tillo ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangında 50 ağaç ile 5 dönüm alan zarar gördü.
İlçe merkezindeki fıstık bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.
İlçe merkezindeki fıstık bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevredekilerin de desteği ile 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
50 fıstık ağacı ile 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.