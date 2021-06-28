Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı

Siirt'te otomobilin çocuğa çarptığı kaza sonrasında mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.

Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 01:12

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 1
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuğun ağır yaralanması sonrasında mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapattı.
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 2
Alınan bilgiye göre, M.C. idaresindeki 38 PR 349 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Selin Eldemir'e (14) çarptı.
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 3
Kazada ağır yaralanan Eldemir, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 4
Kazanın ardından caddeyi trafiğe kapatan bazı mahalle sakinleri, burada sürekli kaza meydana geldiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 5

İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 6
Yolu kapatan vatandaşlarla görüşen Kızılay, burada gerekli önlemlerin alınması için konunun bizzat takipçisi olacağını ve problemin çözüleceğini dile getirdi.
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 7
Mahalle sakinleri, Kızılay'la görüşmenin ardından bölgeden ayrıldı.

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralı - 8
Bu arada Eldemir'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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