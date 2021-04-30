Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu
Siirt’te, Botan Çayında kaçak avcılar tarafından suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.
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İHA 30.04.2021 - 16:16
Siirt’te kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Çayına, kaçak avcılar tarafından bırakılan ağlar yüzünden çok sayıda balığın telef olduğunu belirten doğaseverlerden Murat Çelik, duruma tepki gösterdi.
Çelik, "Doğada gezerken birçok balığın ağlara dolanarak karaya vurup öldüğünü gördük. Bunu yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
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