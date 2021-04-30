Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu

Siirt’te kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Çayına, kaçak avcılar tarafından bırakılan ağlar yüzünden çok sayıda balığın telef olduğunu belirten doğaseverlerden Murat Çelik, duruma tepki gösterdi.