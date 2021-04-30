Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu

Siirt’te, Botan Çayında kaçak avcılar tarafından suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.

İHA 30.04.2021 - 16:16

Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 1
Siirt’te kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.
Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 2
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Çayına, kaçak avcılar tarafından bırakılan ağlar yüzünden çok sayıda balığın telef olduğunu belirten doğaseverlerden Murat Çelik, duruma tepki gösterdi.
Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 3
Çelik, "Doğada gezerken birçok balığın ağlara dolanarak karaya vurup öldüğünü gördük. Bunu yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 4
İşte balıklardan arda kalan fotoğraflar...
Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 5
Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 6
Siirt'te suya kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - 7

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