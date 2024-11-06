Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya geldi, direksiyona geçer geçmez kaza yaptı
İnternet üzerinden ilana koyduğu arabasını Siirt'ten gelen bir vatandaşa satan Serhat Dilek, satış işlemlerinin ardından video çekerek yolcu etmek istedi. "Yolunuz açık olsun" temennisinden saniyeler sonra ise yaşanan kaza anı kameralar ile görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde 2004 model aracını internet üzerinden ilana koyan Serhat Dilek, Siirt’ten bir vatandaş ile anlaştı. İstanbul’a gelen iki arkadaş, ekspertiz ve sanayi bakımlarının ardından aracı satın aldı. Dilek’i evine bırakan yeni araç sahipleri, "Gitmeden bir video çekelim." dedi.
Cep telefonu ile kayda giren Dilek’in, "Yolunuz açık olsun" temennisinin ardından yeni araçları ile hareket eden arkadaşlar saniyeler içinde yolan geçen bir araca çarparak kaza yaptı.