Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya geldi, direksiyona geçer geçmez kaza yaptı

Geçtiğimiz günlerde 2004 model aracını internet üzerinden ilana koyan Serhat Dilek, Siirt’ten bir vatandaş ile anlaştı. İstanbul’a gelen iki arkadaş, ekspertiz ve sanayi bakımlarının ardından aracı satın aldı. Dilek’i evine bırakan yeni araç sahipleri, "Gitmeden bir video çekelim." dedi.

Cep telefonu ile kayda giren Dilek’in, "Yolunuz açık olsun" temennisinin ardından yeni araçları ile hareket eden arkadaşlar saniyeler içinde yolan geçen bir araca çarparak kaza yaptı.