Sıla bebeğin cani annesi en önemli delili yok etmiş
Tekirdağ'da cinsel istismar ve kafa travması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili iddianamede hazırlandı. İddianamede, annenin maktule cinsel istismar eylemini gerçekleştiren kişilere acıması sebebi ile kanlı bezi çöpe atmak sureti ile cinsel istismara ilişkin bulunabilecek kuvvetli bir suç delilini yok ettiği belirtildi. Anne, Sıla'nın öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar silsilesine sebebiyet vermekle de suçlandı.
Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Başsavcılık; Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı.