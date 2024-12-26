Sıla bebek davasında ara karar: Tutuklulukları devam edecek

EN ÖNEMLİ DELİLİ ÇÖPE ATMIŞ!

Bakiye Yeniçeri, savcılıkta verdiği ifadesinde Sanlı Ö. ile dini nikahla birlikte olduğunu ve onun evinde olaydan iki hafta önce birlikte yaşamaya başladığını, Malkara’da bir barda saat 16.00 ile 02.00 saatleri arasında konsomatrislik yaptığını, çalıştığı sıralarda çocukları Sıla ve A.S.Y.’yi Sanlı Ö.’nün yakın komşusu Kani A. ve çocuklarına bakmaları için bıraktığını anlattı.

2 Eylül günü Sıla’yı bıraktığı komşularından aldığında bezinde kan gördüğünü söyleyen Bakiye Yeniçeri, kimse görmesin diye bezi çöpe attığını ve kızına zarar verildiğini anladığını ancak kimsenin bilgisi olmasın diye örtbas ettiğini söyledi.

9 Eylül günü de bıraktığı Sıla’nın kustuğunu görmesi üzerine hastaneye götürdüğünü anlatan Yeniçeri, çocuklarını Kani A.’nın kızmaması için onun olmadığı zamanlarda evindeki çocuklara bıraktığını belirterek, 6 Eylül tarihinde Sıla’nın bezinde kan gördüğünü ve bezi çöpe attığını, daha sonra Sıla’nın durumunun kötü olacağını ve ailesinin kendisine kızmasından korktuğu düşüncesiyle bezi başka bir yerdeki çöp konteynerine attığını söyledi.

Sanlı’ya Sıla’nın bezinde kan gördüğünü söylediğini belirten Yeniçeri, “Cinsel bir şey olabilir mi diye sordum. Sanlı da ‘Çocuk onlar yaa’ dedi. Çocuklardan şüphelendim ancak onların da annesiz büyüdüğünü bildiğim için acıdım.” dedi.