Sıla bebek davasında ara karar: Tutuklulukları devam edecek
Cinsel istismar ve kafa travması sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin anne ve dört sanığın yargılanmasına başlandı. Kapalı görülen duruşmada dört sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmedildi. Davanın ikinci duruşması 5 Şubat’ta görülecek.
Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Kapalı yapılan duruşmaya; başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı.
Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.
Mahkeme heyeti, diğer baroların katılma talebini kabul etmedi.
Kapalı görülen duruşmada ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu dört sanığın bu hallerinin devam etmesine hükmetti.
Davanın ikinci duruşması 5 Şubat'ta görülecek.