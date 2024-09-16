Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı

Malkara'da yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Baygın haldeki Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, dayak izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.