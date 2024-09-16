Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebeğin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı olaya ilişkin soruşturmada sürüyor. Tutuklanan 5 şüpheliden 14 yaşındaki G.A. ve 13 yaşındaki K.A.’ya evde tatbikat yaptırıldı.

Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı - 1

Malkara'da yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Baygın haldeki Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, dayak izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı - 2

Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı - 3

ABLASI KORUMA ALTINDA

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı - 4

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

Sıla bebek için evde tutuklu iki çocuk ile birlikte keşif yapıldı - 5

EVDE TATBİKAT YAPTIRILDI

Olayla ilgili tutuklanan komşu çocukları G.A. ve K.A.'ya bugün Camiatik Mahallesi'ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı.

Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat süresince geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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