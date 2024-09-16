Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler)

Sıla bebek olayıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dövülen ve hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebek olayıyla ilgili cinsel istismar iddiaları yer alıyordu. Bebeğin cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamayla birlikte Sıla bebeğin son durumu hakkında açıklamalar yapıldı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Sıla’nın vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda inceleme başlatıldı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte Sıla bebek olayıyla ilgili gündemden son haberler.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 1

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin dövülmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 2

SILA BEBEK OLAYI NEDİR?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Muayene sırasında bebeğin vücudunda darp izlerine rastlandı. Beyin kanaması geçiren çocuk ameliyat edildi, ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bebeğin annesi B. Y. ile, komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu tutuklandı.

Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 3

S.Y'nin (2) dövülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y'nin eşi ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 4

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 5

SILA BEBEĞİN ANNESİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini." söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 6

SILA BEBEĞİN VÜCUDUNDA DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 7

DİŞ İZLERİNİN SAHİBİ ARANIYOR

Soruşturma sürerken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de bir açıklama yaptı ve 2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiğini de açıkladı.

Soruşturma kapsamında Sıla’nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi.

Tekirdağ İs-mail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla’nın vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda inceleme başlatıldı.

Sıla’nın hastanedeki yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 8

"CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI ADLİ TIP RAPIRLARI İLE KESİNLEMİŞ DURUMDA"

Soruşturma sürerken Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de bir açıklama yaptı.

2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığını açıklayan Gürcün, "Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek, bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine maalesef sebebiyet veriyor. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda." dedi.

Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler) - 9

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER