Sıla bebek olayında son durum: Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? (Tekirdağ'daki Sıla bebek olayıyla lgili gündemden son haberler)
Sıla bebek olayıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dövülen ve hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebek olayıyla ilgili cinsel istismar iddiaları yer alıyordu. Bebeğin cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamayla birlikte Sıla bebeğin son durumu hakkında açıklamalar yapıldı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Sıla’nın vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda inceleme başlatıldı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte Sıla bebek olayıyla ilgili gündemden son haberler.
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin dövülmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte ayrıntılar...