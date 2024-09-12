Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum)
Sıla bebek olayıyla ilgili gündemdeki son haberler merak ediliyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebek olayıyla ilgili cinsel istismar iddiaları yer alıyordu. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte Sıla bebek olayıyla ilgili son durum.
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin darp edilmesiyle ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte ayrıntılar...