Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum)

Sıla bebek olayıyla ilgili gündemdeki son haberler merak ediliyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebek olayıyla ilgili cinsel istismar iddiaları yer alıyordu. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte Sıla bebek olayıyla ilgili son durum.

Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum) - 1

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin darp edilmesiyle ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte ayrıntılar...

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Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum) - 2

SILA BEBEK OLAYI NEDİR?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Muayene sırasında bebeğin vücudunda darp izlerine rastlandı. Beyin kanaması geçiren çocuk ameliyat edildi, ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bebeğin annesi B. Y. ile, komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu tutuklandı.

Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum) - 3

S.Y'nin (2) darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y'nin dini nikahlı yaşadığı eşi ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum) - 4

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum) - 5

CİNSLE İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORUNDA

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 2 yaşındaki Sıla bebeğe ilişkin dün bir açıklama yapmıştı.

Gürcün, 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarın Adli Tıp raporuyla belirlendiğini söylemişti.

Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum) - 6

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

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