Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? (Sıla bebek olayında son durum)

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin darp edilmesiyle ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Peki, Sıla bebek öldü mü, ne oldu? Tekirdağ'daki Sıla bebek olayı nedir? İşte ayrıntılar...