Sıla bebekten korkutan haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.'" dediğini aktardı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bebeğin teyzesi Elif Akyüz,her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi.
Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan." dedi.