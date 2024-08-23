Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor)
Samsun’un İlkadım ilçesinde kuyumcuya silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Tutukluk yapan silah ateş almadı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı girişiminin ardından harekete geçen polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan A.C.İ, soygun işini telefonunda “R” olarak kayıtlı olan bir kişiden aldıklarını, silahı da bu kişinin temin ettiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Samsun’da kuyumcuya düzenlenmek istenen saldırı sırasında silah tutukluk yaptı.Olay, 20 Ağustos’ta İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.