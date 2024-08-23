Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor)

TELEFONDAKİ “R” KİM?

A.C.İ'nin verdiği ifadede, telefonda “R” olarak kayıtlı bir kişi ile iletişim kurarak soygun işini para karşılığı aldığını, Ankara’dan Samsun’a geldiğinde ise A.S. isimli başka bir kişiyle irtibata geçip, kendisine ayarladığı tabancayı belirttiği konumdan almasını istediğini, kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.