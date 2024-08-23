Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor)

Samsun’un İlkadım ilçesinde kuyumcuya silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Tutukluk yapan silah ateş almadı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı girişiminin ardından harekete geçen polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan A.C.İ, soygun işini telefonunda “R” olarak kayıtlı olan bir kişiden aldıklarını, silahı da bu kişinin temin ettiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 1

Samsun’da kuyumcuya düzenlenmek istenen saldırı sırasında silah tutukluk yaptı.

Olay, 20 Ağustos’ta İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

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Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 2

İddiaya göre, kasklı ve cerrahi eldivenli 2 kişi, motosiklet ile kuyumcunun önüne geldi.

Motosikletten inen 2 kişiden biri silahı kuyumcuya doğru doğrulttu ama tutukluk yapan silah, ateş almadı.

Bunun üzerine 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 3

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir araca ait sahte plakalı motosikleti Zeytinlik Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette buldu.

Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 4

Soruşturmanın devamında motosikleti bırakan şüphelilerin hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti.

Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 5

Polis, Ankara’dan geldiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.C.A., B.G. ve A.C.İ.’yi Samsun- Ankara karayolu Toybelen kavşağında yakalayıp, gözaltına aldı.

Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 6

TELEFONDAKİ “R” KİM?

A.C.İ'nin verdiği ifadede, telefonda “R” olarak kayıtlı bir kişi ile iletişim kurarak soygun işini para karşılığı aldığını, Ankara’dan Samsun’a geldiğinde ise A.S. isimli başka bir kişiyle irtibata geçip, kendisine ayarladığı tabancayı belirttiği konumdan almasını istediğini, kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Silah tutukluk yapınca planları bozuldu: Kuyumcuya saldırı girişimine 7 gözaltı (Rehberdeki “R” aranıyor) - 7

Soruşturmanın devamında A.S. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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